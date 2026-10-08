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Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером "елка" под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. купить с доставкой в Москве
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Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером "елка" под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт.

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Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 1
Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 2
Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 3
Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 1
  • Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 2
  • Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 3
  • Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером &quot;елка&quot; под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером "елка" под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт.
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 2 шт
Материал
цинковый сплав
Посадочный диаметр, мм
8
Соединитель
колесный ниппель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
60

Описание товара Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером "елка" под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт.

Быстросъемная муфта Stels 57063 со штуцером «елка», 2 шт. в упаковке, предназначена для быстрого соединения шланга диаметром 8 мм с колесным ниппелем для подкачки шин. Пригодится в поездке и в гараже.

Преимущества

  • Высокий ресурс — муфта выполнена из прочного цинкового сплава.
  • Надежная фиксация — соединение «елочка» обеспечивает герметичное подключение шланга.
  • Продуманная комплектация — в наборе 2 штуки, можно накачивать 2 колеса одновременно или оставить муфту про запас.

Отзывы о товаре Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером "елка" под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 2 шт
Материал
цинковый сплав
Посадочный диаметр, мм
8
Соединитель
колесный ниппель
Страна производитель
Китай
Описание

Быстросъемная муфта Stels 57063 со штуцером «елка», 2 шт. в упаковке, предназначена для быстрого соединения шланга диаметром 8 мм с колесным ниппелем для подкачки шин. Пригодится в поездке и в гараже.

Преимущества

  • Высокий ресурс — муфта выполнена из прочного цинкового сплава.
  • Надежная фиксация — соединение «елочка» обеспечивает герметичное подключение шланга.
  • Продуманная комплектация — в наборе 2 штуки, можно накачивать 2 колеса одновременно или оставить муфту про запас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта быстросъемная для колесного ниппеля со штуцером "елка" под шланг STELS 57063, 8 мм, 2 шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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