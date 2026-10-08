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Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57060, внутренняя резьба 3/8", 2 шт. купить с доставкой в Москве
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Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57060, внутренняя резьба 3/8", 2 шт.

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Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 1
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 2
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 3
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 1
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 2
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 3
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57060, внутренняя резьба 3/8&quot;, 2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743450
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57060, внутренняя резьба 3/8", 2 шт.
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M)
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
70

Описание товара Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57060, внутренняя резьба 3/8", 2 шт.

Универсальный быстросъемный ниппель Stels 57060, 2 шт. в упаковке, предназначен для перехода с внутренней резьбы 3/8 дюйма на рапид типа «папа» для монтажа пневматических линий. Используется для работы с пневмоинструментом, будет полезен на строительной площадке, в гараже и автосервисе.

Преимущества

  • Износостойкость — ниппель изготовлен из прочной стали.
  • Легкая установка — благодаря быстросъемному соединению подключение шланга занимает несколько секунд.
  • Удобная комплектация — в набор входит 2 ниппеля.

Отзывы о товаре Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57060, внутренняя резьба 3/8", 2 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M)
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный быстросъемный ниппель Stels 57060, 2 шт. в упаковке, предназначен для перехода с внутренней резьбы 3/8 дюйма на рапид типа «папа» для монтажа пневматических линий. Используется для работы с пневмоинструментом, будет полезен на строительной площадке, в гараже и автосервисе.

Преимущества

  • Износостойкость — ниппель изготовлен из прочной стали.
  • Легкая установка — благодаря быстросъемному соединению подключение шланга занимает несколько секунд.
  • Удобная комплектация — в набор входит 2 ниппеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57060, внутренняя резьба 3/8", 2 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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