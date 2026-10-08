Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м
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Характеристики
Описание товара Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м
Шланг пневматический армированный прозрачный Stels 57027 из ПВХ, диаметром 10 х 16 мм и длиной 30 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар. Предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.
Преимущества
- Качественное исполнение — шланг изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям.
- Долговечность — антикоррозийное никелевое покрытие защищает стальные штуцер и муфту от разрушения, рукав увеличенной толщины отличается высокой прочностью.
- Быстрая подготовка к работе — соединения типа «рапид» упрощают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
- Комфортная работа — шланг длиной 30 м позволяет мастеру беспрепятственно перемещаться по рабочей зоне.
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Шланг пневматический армированный прозрачный Stels 57027 из ПВХ, диаметром 10 х 16 мм и длиной 30 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар. Предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.
Преимущества
- Качественное исполнение — шланг изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям.
- Долговечность — антикоррозийное никелевое покрытие защищает стальные штуцер и муфту от разрушения, рукав увеличенной толщины отличается высокой прочностью.
- Быстрая подготовка к работе — соединения типа «рапид» упрощают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
- Комфортная работа — шланг длиной 30 м позволяет мастеру беспрепятственно перемещаться по рабочей зоне.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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