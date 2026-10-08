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Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м купить с доставкой в Москве
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Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м

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Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 1
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 2
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 3
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 4
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 5
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 6
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 7
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 8
Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 1
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 2
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 3
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 4
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 5
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 6
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 7
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 8
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
ПВХ
Материал шланга
ПВХ
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
10
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
30
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х12
Вес, кг.
4.68

Описание товара Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м

Шланг пневматический армированный прозрачный Stels 57027 из ПВХ, диаметром 10 х 16 мм и длиной 30 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар. Предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.

Преимущества

  • Качественное исполнение — шланг изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям.
  • Долговечность — антикоррозийное никелевое покрытие защищает стальные штуцер и муфту от разрушения, рукав увеличенной толщины отличается высокой прочностью.
  • Быстрая подготовка к работе — соединения типа «рапид» упрощают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
  • Комфортная работа — шланг длиной 30 м позволяет мастеру беспрепятственно перемещаться по рабочей зоне.

Отзывы о товаре Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
ПВХ
Материал шланга
ПВХ
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
10
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
30
Соединитель
рапид (EURO)
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Страна производитель
Китай
Описание

Шланг пневматический армированный прозрачный Stels 57027 из ПВХ, диаметром 10 х 16 мм и длиной 30 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар. Предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.

Преимущества

  • Качественное исполнение — шланг изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям.
  • Долговечность — антикоррозийное никелевое покрытие защищает стальные штуцер и муфту от разрушения, рукав увеличенной толщины отличается высокой прочностью.
  • Быстрая подготовка к работе — соединения типа «рапид» упрощают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
  • Комфортная работа — шланг длиной 30 м позволяет мастеру беспрепятственно перемещаться по рабочей зоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг пневматический ПВХ STELS 57027, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 30м - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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