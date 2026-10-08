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Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м купить с доставкой в Москве
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Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м

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Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 1
Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 2
Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 3
Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 4
Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 1
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 2
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 3
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 4
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал шланга
резина
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
16
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
20
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х10
Вес, кг.
5.05

Описание товара Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м

Шланг пневматический резиновый армированный Stels 57023 диаметром 10 х 16 мм, длиной 20 м, с быстросъемными соединениями, служит для подключения пневмоинструмента к компрессору и выдерживает давление до 24 бар. Изготовлен из резины и армирован капроновой нитью, что обеспечивает высокую устойчивость к механическому воздействию и пережатию, а также к перепадам температур. Может использоваться для прокладки воздушной магистрали. Шланг пригодится на производстве, строительной площадке и в автосервисе.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — соединения типа «рапид» упрощают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
  • Долговечность — антикоррозийное никелевое покрытие защищает штуцер и муфту от разрушения, рукав увеличенной толщины отличается высокой прочностью.
  • Комфортная работа — шланг длиной 20 м позволяет мастеру свободно перемещаться по рабочей зоне.

Отзывы о товаре Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал шланга
резина
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
16
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
20
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Описание

Шланг пневматический резиновый армированный Stels 57023 диаметром 10 х 16 мм, длиной 20 м, с быстросъемными соединениями, служит для подключения пневмоинструмента к компрессору и выдерживает давление до 24 бар. Изготовлен из резины и армирован капроновой нитью, что обеспечивает высокую устойчивость к механическому воздействию и пережатию, а также к перепадам температур. Может использоваться для прокладки воздушной магистрали. Шланг пригодится на производстве, строительной площадке и в автосервисе.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — соединения типа «рапид» упрощают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
  • Долговечность — антикоррозийное никелевое покрытие защищает штуцер и муфту от разрушения, рукав увеличенной толщины отличается высокой прочностью.
  • Комфортная работа — шланг длиной 20 м позволяет мастеру свободно перемещаться по рабочей зоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг пневматический резиновый STELS 57023, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 20м - стоимость товара 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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