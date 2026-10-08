Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м
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Характеристики
Описание товара Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м
Пневматический армированный резиновый шланг Stels 57021, 10 х 16 мм, длиной 10 м, с быстросъемами, служит для подключения пневматического оборудования к компрессору и выдерживает давление до 24 бар. Изготовлен из резины и армирован капроновой нитью, что обеспечивает высокую устойчивость к механическому воздействию и пережатию, а также к перепадам температур. Может использоваться для прокладки воздушной магистрали. Шланг пригодится на производстве, строительной площадке и в автосервисе.
Преимущества
- Быстросъемные соединения типа рапид облегчают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
- Антикоррозийное никелевое покрытие защищает штуцер и муфту от ржавчины, что увеличивает срок их службы.
- Длина 10 м обеспечивает мастеру свободное перемещение во время работы.
- Увеличенная толщина шланга придает ему повышенную прочность.
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Пневматический армированный резиновый шланг Stels 57021, 10 х 16 мм, длиной 10 м, с быстросъемами, служит для подключения пневматического оборудования к компрессору и выдерживает давление до 24 бар. Изготовлен из резины и армирован капроновой нитью, что обеспечивает высокую устойчивость к механическому воздействию и пережатию, а также к перепадам температур. Может использоваться для прокладки воздушной магистрали. Шланг пригодится на производстве, строительной площадке и в автосервисе.
Преимущества
- Быстросъемные соединения типа рапид облегчают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
- Антикоррозийное никелевое покрытие защищает штуцер и муфту от ржавчины, что увеличивает срок их службы.
- Длина 10 м обеспечивает мастеру свободное перемещение во время работы.
- Увеличенная толщина шланга придает ему повышенную прочность.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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