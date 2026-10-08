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Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м купить с доставкой в Москве
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Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м

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Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 1
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 2
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 3
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 4
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 5
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 6
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 7
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 8
Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 1
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 2
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 3
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 4
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 5
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 6
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 7
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 8
  • Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал шланга
резина
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
16
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
9
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х8
Вес, кг.
2.48

Описание товара Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м

Пневматический армированный резиновый шланг Stels 57021, 10 х 16 мм, длиной 10 м, с быстросъемами, служит для подключения пневматического оборудования к компрессору и выдерживает давление до 24 бар. Изготовлен из резины и армирован капроновой нитью, что обеспечивает высокую устойчивость к механическому воздействию и пережатию, а также к перепадам температур. Может использоваться для прокладки воздушной магистрали. Шланг пригодится на производстве, строительной площадке и в автосервисе.

Преимущества

  • Быстросъемные соединения типа рапид облегчают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
  • Антикоррозийное никелевое покрытие защищает штуцер и муфту от ржавчины, что увеличивает срок их службы.
  • Длина 10 м обеспечивает мастеру свободное перемещение во время работы.
  • Увеличенная толщина шланга придает ему повышенную прочность.

Отзывы о товаре Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал шланга
резина
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
16
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
9
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматический армированный резиновый шланг Stels 57021, 10 х 16 мм, длиной 10 м, с быстросъемами, служит для подключения пневматического оборудования к компрессору и выдерживает давление до 24 бар. Изготовлен из резины и армирован капроновой нитью, что обеспечивает высокую устойчивость к механическому воздействию и пережатию, а также к перепадам температур. Может использоваться для прокладки воздушной магистрали. Шланг пригодится на производстве, строительной площадке и в автосервисе.

Преимущества

  • Быстросъемные соединения типа рапид облегчают подключение шланга к компрессору и пневматическим инструментам.
  • Антикоррозийное никелевое покрытие защищает штуцер и муфту от ржавчины, что увеличивает срок их службы.
  • Длина 10 м обеспечивает мастеру свободное перемещение во время работы.
  • Увеличенная толщина шланга придает ему повышенную прочность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг пневматический резиновый STELS 57021, 10x16мм, 24 бар, армированный, быстросъем, 10м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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