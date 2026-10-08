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Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м купить с доставкой в Москве
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Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м

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Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 1
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 2
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 3
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 4
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 5
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 6
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 7
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 8
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 9
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 10
Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 1
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 2
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 3
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 4
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 5
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 6
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 7
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 8
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 9
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 10
  • Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743433
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
полиэтилен
Материал шланга
полиэтилен
Форма
спиральный
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
12
Внутренний диаметр, мм
8
Длина, м
10
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х11х11
Вес, г.
740

Описание товара Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м

Спиральный воздушный шланг Stels 57015 диаметром 8 х 12 мм, длиной 10 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для подключения пневматических инструментов к источнику сжатого воздуха. Изготовленный из легкого и устойчивого к воздействию агрессивных сред полиэтилена, шланг (рукав) не боится контактов со строительными смесями, маслом, бензином, а работа с ним не вызывает ощущение усталости. Пригодится во время строительства, ремонтно-отделочных работ, а также будет полезен в мастерской или гараже.

Преимущества

  • Прочность — рукав увеличенной толщины выдерживает механические воздействия и перепады давления.
  • Защита от разрушения — штуцер и муфта имеют антикоррозийное покрытие.
  • Свободное перемещение по рабочей зоне — длина шланга составляет 10 м.
  • Спиральная форма — шланг удобен в хранении, а во время работы не мешает передвижению.
  • Комфортная работа — быстросъемные соединения «рапид» позволяют легко подключать рукав к компрессору и экономят время при смене пневмоинструментов.

Отзывы о товаре Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
полиэтилен
Материал шланга
полиэтилен
Форма
спиральный
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
12
Внутренний диаметр, мм
8
Длина, м
10
Соединитель
рапид (EURO)
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Спиральный воздушный шланг Stels 57015 диаметром 8 х 12 мм, длиной 10 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для подключения пневматических инструментов к источнику сжатого воздуха. Изготовленный из легкого и устойчивого к воздействию агрессивных сред полиэтилена, шланг (рукав) не боится контактов со строительными смесями, маслом, бензином, а работа с ним не вызывает ощущение усталости. Пригодится во время строительства, ремонтно-отделочных работ, а также будет полезен в мастерской или гараже.

Преимущества

  • Прочность — рукав увеличенной толщины выдерживает механические воздействия и перепады давления.
  • Защита от разрушения — штуцер и муфта имеют антикоррозийное покрытие.
  • Свободное перемещение по рабочей зоне — длина шланга составляет 10 м.
  • Спиральная форма — шланг удобен в хранении, а во время работы не мешает передвижению.
  • Комфортная работа — быстросъемные соединения «рапид» позволяют легко подключать рукав к компрессору и экономят время при смене пневмоинструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг спиральный воздушный STELS 57015, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 10 м - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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