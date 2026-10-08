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Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени купить с доставкой в Москве
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Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени

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Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 1
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 2
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 3
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 4
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 5
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 6
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 1
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 2
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 3
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 4
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 5
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 6
  • Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743432
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
полиуретан
Форма
спиральный
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
8
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, м
15
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х16х7
Вес, г.
650

Описание товара Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени

Профессиональный полиуретановый спиральный шланг Stels 57009 из сырья BASF, длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, предназначен для подключения пневматического оборудования. Благодаря увеличенной толщине рукав выдерживает давление до 24 бар, поэтому подходит для мощного компрессорного оборудования. Используется в строительстве и на производственных предприятиях.

Преимущества

  • Долговечность — рукав изготовлен из полиуретана, сочетающего легкость, прочность и устойчивость к перепадам температур, и выдерживает интенсивное применение.
  • Удобная работа — соединения типа «рапид» позволяют быстро отключать шланг от компрессора и менять пневмоинструменты.
  • Продуманная форма — шланг в виде спирали не мешает работе, а после ее окончания возвращается в исходное состояние.
  • Защита от разрушения — на штуцер и муфту нанесено антикоррозийное покрытие.
  • Длина 15 м — можно работать на значительном удалении от компрессора.

Отзывы о товаре Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
полиуретан
Форма
спиральный
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
8
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, м
15
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональный полиуретановый спиральный шланг Stels 57009 из сырья BASF, длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, предназначен для подключения пневматического оборудования. Благодаря увеличенной толщине рукав выдерживает давление до 24 бар, поэтому подходит для мощного компрессорного оборудования. Используется в строительстве и на производственных предприятиях.

Преимущества

  • Долговечность — рукав изготовлен из полиуретана, сочетающего легкость, прочность и устойчивость к перепадам температур, и выдерживает интенсивное применение.
  • Удобная работа — соединения типа «рапид» позволяют быстро отключать шланг от компрессора и менять пневмоинструменты.
  • Продуманная форма — шланг в виде спирали не мешает работе, а после ее окончания возвращается в исходное состояние.
  • Защита от разрушения — на штуцер и муфту нанесено антикоррозийное покрытие.
  • Длина 15 м — можно работать на значительном удалении от компрессора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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