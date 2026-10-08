Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
В наличии
Код товара: 743432
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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
полиуретан
Форма
спиральный
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
8
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, м
15
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х16х7
Вес, г.
650
Описание товара Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени
Профессиональный полиуретановый спиральный шланг Stels 57009 из сырья BASF, длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, предназначен для подключения пневматического оборудования. Благодаря увеличенной толщине рукав выдерживает давление до 24 бар, поэтому подходит для мощного компрессорного оборудования. Используется в строительстве и на производственных предприятиях.
Преимущества
- Долговечность — рукав изготовлен из полиуретана, сочетающего легкость, прочность и устойчивость к перепадам температур, и выдерживает интенсивное применение.
- Удобная работа — соединения типа «рапид» позволяют быстро отключать шланг от компрессора и менять пневмоинструменты.
- Продуманная форма — шланг в виде спирали не мешает работе, а после ее окончания возвращается в исходное состояние.
- Защита от разрушения — на штуцер и муфту нанесено антикоррозийное покрытие.
- Длина 15 м — можно работать на значительном удалении от компрессора.
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Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
полиуретан
Форма
спиральный
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
24
Внешний диаметр, мм
8
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, м
15
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Профессиональный полиуретановый спиральный шланг Stels 57009 из сырья BASF, длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, предназначен для подключения пневматического оборудования. Благодаря увеличенной толщине рукав выдерживает давление до 24 бар, поэтому подходит для мощного компрессорного оборудования. Используется в строительстве и на производственных предприятиях.
Преимущества
- Долговечность — рукав изготовлен из полиуретана, сочетающего легкость, прочность и устойчивость к перепадам температур, и выдерживает интенсивное применение.
- Удобная работа — соединения типа «рапид» позволяют быстро отключать шланг от компрессора и менять пневмоинструменты.
- Продуманная форма — шланг в виде спирали не мешает работе, а после ее окончания возвращается в исходное состояние.
- Защита от разрушения — на штуцер и муфту нанесено антикоррозийное покрытие.
- Длина 15 м — можно работать на значительном удалении от компрессора.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Полиуретановый спиральный шланг профессиональный STELS 57009, BASF, 15 м, с быстросъемными соединени - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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