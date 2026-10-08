Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4"
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 743427
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Лубрикатор - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
10
Максимальная пропускная способность, л/мин
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4"
Лубрикатор Denzel ML2 57003 с рабочим давлением 10 бар и присоединительным размером 1/4" имеет пропускную способность 350 л/мин и обеспечивает поступление смазки в пневматическую систему. Предотвращает преждевременный износ и поломку рабочих деталей пневмоинструмента: гайковерта, дрели, молотка и т.д.
Преимущества
- Прочность — аксессуар выполнен из стали и рассчитан на длительное использование.
- Экономия времени на обслуживание пневмоинструмента — лубрикатор обеспечивает автоматическую подачу масла.
- Компактность и малый вес 90 г — портативный лубрикатор устанавливается на входе пневмоинструмента и не создает неудобств во время работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
DENZEL
Комплектация
Лубрикатор - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
10
Максимальная пропускная способность, л/мин
350
Страна производитель
Китай
Лубрикатор Denzel ML2 57003 с рабочим давлением 10 бар и присоединительным размером 1/4" имеет пропускную способность 350 л/мин и обеспечивает поступление смазки в пневматическую систему. Предотвращает преждевременный износ и поломку рабочих деталей пневмоинструмента: гайковерта, дрели, молотка и т.д.
Преимущества
- Прочность — аксессуар выполнен из стали и рассчитан на длительное использование.
- Экономия времени на обслуживание пневмоинструмента — лубрикатор обеспечивает автоматическую подачу масла.
- Компактность и малый вес 90 г — портативный лубрикатор устанавливается на входе пневмоинструмента и не создает неудобств во время работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4" - этот товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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