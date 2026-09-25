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Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый купить с доставкой в Москве
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Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый

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Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 1
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 2
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 3
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 4
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 5
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 6
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 7
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 8
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 9
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 10
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 11
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 12
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 13
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 1
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 2
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 3
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 4
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 5
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 6
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 7
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 8
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 9
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 10
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 11
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 12
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 13
  • Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.5х0.1
Вес, кг.
5.67

Описание товара Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый

Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567485, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый, облегчает работу при проведении ремонта в нижней части авто. Он будет полезен для автолюбителей в гараже. А благодаря двум встроенным инструментальным лоткам все необходимые инструменты будут под рукой.

Преимущества

  • Корпус выполнен из ударопрочного пластика, поэтому лежак не деформируется от механических нагрузок.
  • Мягкий подголовник обеспечивает поддержку шеи, уменьшая напряжение в ней.
  • Эргономичная форма лежака позволяет снизить нагрузку на спину при продолжительной работе.
  • Благодаря специальному отверстию на корпусе можно легко доставать лежак из-под автомобиля.

Отзывы о товаре Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567485, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый, облегчает работу при проведении ремонта в нижней части авто. Он будет полезен для автолюбителей в гараже. А благодаря двум встроенным инструментальным лоткам все необходимые инструменты будут под рукой.

Преимущества

  • Корпус выполнен из ударопрочного пластика, поэтому лежак не деформируется от механических нагрузок.
  • Мягкий подголовник обеспечивает поддержку шеи, уменьшая напряжение в ней.
  • Эргономичная форма лежака позволяет снизить нагрузку на спину при продолжительной работе.
  • Благодаря специальному отверстию на корпусе можно легко доставать лежак из-под автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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