Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 743420
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3 050 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.5х0.1
Вес, кг.
5.67
Описание товара Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый
Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567485, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый, облегчает работу при проведении ремонта в нижней части авто. Он будет полезен для автолюбителей в гараже. А благодаря двум встроенным инструментальным лоткам все необходимые инструменты будут под рукой.
Преимущества
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика, поэтому лежак не деформируется от механических нагрузок.
- Мягкий подголовник обеспечивает поддержку шеи, уменьшая напряжение в ней.
- Эргономичная форма лежака позволяет снизить нагрузку на спину при продолжительной работе.
- Благодаря специальному отверстию на корпусе можно легко доставать лежак из-под автомобиля.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567485, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый, облегчает работу при проведении ремонта в нижней части авто. Он будет полезен для автолюбителей в гараже. А благодаря двум встроенным инструментальным лоткам все необходимые инструменты будут под рукой.
Преимущества
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика, поэтому лежак не деформируется от механических нагрузок.
- Мягкий подголовник обеспечивает поддержку шеи, уменьшая напряжение в ней.
- Эргономичная форма лежака позволяет снизить нагрузку на спину при продолжительной работе.
- Благодаря специальному отверстию на корпусе можно легко доставать лежак из-под автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Лежак ремонтный на Matrix 567485, 6-ти колесах, 1000 х 475 х 128 мм, пластиковый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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