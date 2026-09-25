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Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм купить с доставкой в Москве
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Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм

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Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 1
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 2
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 3
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 4
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 5
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 6
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 7
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 8
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 9
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 10
Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 1
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 2
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 3
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 4
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 5
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 6
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 7
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 8
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 9
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 10
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 860 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм
9 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Стойка трансмиссионная - 1 штКолеса - 4 шт
Материал корпуса
металл
Минимальная рабочая высота, мм
1230
Максимальная рабочая высота, мм
1670
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х18
Вес, кг.
31.4

Описание товара Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм

Трансмиссионная гидравлическая стойка Matrix 567385 предназначена для подъема грузов массой до 0,4 т на высоту с 1230 до 1670 мм. Гидравлический привод позволяет плавно регулировать высоту подъема и обеспечивает комфорт во время работы. Стойка пригодится работникам СТО и автолюбителям для ремонта или монтажа/демонтажа элементов трансмиссии, а также для страховки и фиксации транспортного средства при использовании подъемников.

Преимущества

  • Расширенная опорная площадка — грузы различной формы надежно фиксируются в одном положении.
  • Защита от разрушения — на стойку нанесено антикоррозийное покрытие.
  • Высокое качество выполняемых работ — стойка обеспечивает высоту подъема в широком диапазоне 1230–1670 мм.
  • Продуманная конструкция — колеса позволяют перемещать стойку по рабочей площадке, а стопорные педали — фиксировать ее на одном месте.
  • Удобное использование — на корпусе стойки предусмотрено 2 ручки.
  • Компактность — стойка размером 1260 х 650 х 635 мм удобна в хранении и транспортировке.

Отзывы о товаре Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Стойка трансмиссионная - 1 штКолеса - 4 шт
Материал корпуса
металл
Минимальная рабочая высота, мм
1230
Максимальная рабочая высота, мм
1670
Страна производитель
Китай
Описание

Трансмиссионная гидравлическая стойка Matrix 567385 предназначена для подъема грузов массой до 0,4 т на высоту с 1230 до 1670 мм. Гидравлический привод позволяет плавно регулировать высоту подъема и обеспечивает комфорт во время работы. Стойка пригодится работникам СТО и автолюбителям для ремонта или монтажа/демонтажа элементов трансмиссии, а также для страховки и фиксации транспортного средства при использовании подъемников.

Преимущества

  • Расширенная опорная площадка — грузы различной формы надежно фиксируются в одном положении.
  • Защита от разрушения — на стойку нанесено антикоррозийное покрытие.
  • Высокое качество выполняемых работ — стойка обеспечивает высоту подъема в широком диапазоне 1230–1670 мм.
  • Продуманная конструкция — колеса позволяют перемещать стойку по рабочей площадке, а стопорные педали — фиксировать ее на одном месте.
  • Удобное использование — на корпусе стойки предусмотрено 2 ручки.
  • Компактность — стойка размером 1260 х 650 х 635 мм удобна в хранении и транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм – стоимость товара 9860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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