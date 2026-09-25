Кран гидравлический Matrix 567295, 1 т, h подъема 25–2060 мм, складной (комплект из 2 частей)
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Характеристики
Описание товара Кран гидравлический Matrix 567295, 1 т, h подъема 25–2060 мм, складной (комплект из 2 частей)
Складной гидравлический кран Matrix 567295 грузоподъемностью до 1 т, поставляющийся комплектом из 2 частей, — мобильное устройство для подъема на высоту с 25 до 2060 мм и перемещения тяжелых элементов автомобильного оборудования. Устройство изготовлено из стали и выдерживает повышенные нагрузки. Величина вылета стрелы регулируется в зависимости от массы груза. Кран совместим с траверсой Matrix 567275. Используется в автосервисах для демонтажа и монтажа автомобильных двигателей, будет полезен и в частном гараже.
Преимущества
- Автономность — для работы крана не требуется электричество и дополнительные опоры.
- Эффективность — гидравлический привод позволяет поднимать грузы с минимальными усилиями со стороны пользователя.
- Мобильность — кран оснащен 4 колесами и специальными рукоятками для удобного перемещения.
- Надежная фиксация груза — на крюке имеется крепкий карабин.
- Компактность — кран имеет складную конструкцию, поэтому удобен в хранении.
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Складной гидравлический кран Matrix 567295 грузоподъемностью до 1 т, поставляющийся комплектом из 2 частей, — мобильное устройство для подъема на высоту с 25 до 2060 мм и перемещения тяжелых элементов автомобильного оборудования. Устройство изготовлено из стали и выдерживает повышенные нагрузки. Величина вылета стрелы регулируется в зависимости от массы груза. Кран совместим с траверсой Matrix 567275. Используется в автосервисах для демонтажа и монтажа автомобильных двигателей, будет полезен и в частном гараже.
Преимущества
- Автономность — для работы крана не требуется электричество и дополнительные опоры.
- Эффективность — гидравлический привод позволяет поднимать грузы с минимальными усилиями со стороны пользователя.
- Мобильность — кран оснащен 4 колесами и специальными рукоятками для удобного перемещения.
- Надежная фиксация груза — на крюке имеется крепкий карабин.
- Компактность — кран имеет складную конструкцию, поэтому удобен в хранении.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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