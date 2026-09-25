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Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н купить с доставкой в Москве
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Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н

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Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 1
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 2
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 3
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 4
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 5
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 6
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 7
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 8
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 9
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 10
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 11
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 12
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 13
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 14
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 15
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 16
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 17
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 18
Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.03
Стартер
ручной
Максимальная ширина обработки
100
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 1
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 2
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 3
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 4
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 5
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 6
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 7
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 8
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 9
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 10
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 11
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 12
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 13
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 14
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 15
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 16
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 17
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 18
  • Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб. 
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В наличии
Код товара: 743411
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Загружаем...
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Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н
23 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.03
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
100
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х72х61
Вес, кг.
73

Описание товара Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н

Мотоблок Denzel DPT-270SB 56452 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для выполнения земляных работ: рыхления, вспахивания, прополки и т. д. Успешно справляется даже с плотной, глинистой почвой. Разборные фрезы с дополнительными секциями позволяют регулировать ширину обработки до 100 см. Максимальная глубина вспахивания составляет 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.

Преимущества

Отзывы о товаре Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.03
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Развернуть
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
100
Страна производитель
Россия
Описание

Мотоблок Denzel DPT-270SB 56452 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для выполнения земляных работ: рыхления, вспахивания, прополки и т. д. Успешно справляется даже с плотной, глинистой почвой. Разборные фрезы с дополнительными секциями позволяют регулировать ширину обработки до 100 см. Максимальная глубина вспахивания составляет 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок DENZEL 56452, DPT-270SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - по цене 23480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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