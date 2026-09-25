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Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н купить с доставкой в Москве
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Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н

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Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 1
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 2
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 3
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 4
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 5
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 6
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 7
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 8
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 9
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 10
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 11
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 12
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 13
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 14
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 15
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 16
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 17
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 18
Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.02
Стартер
ручной
Максимальная ширина обработки
100
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 1
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 2
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 3
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 4
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 5
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 6
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 7
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 8
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 9
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 10
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 11
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 12
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 13
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 14
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 15
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 16
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 17
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 18
  • Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 390 руб. 
Начислим 375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743410
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н
23 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.02
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
100
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х72х62
Вес, кг.
67

Описание товара Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н

Мотоблок Denzel DPT-170SB 56451 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для выполнения земляных работ: рыхления, вспахивания, прополки и т. д. Разборные фрезы с дополнительными секциями позволяют регулировать ширину обработки до 100 см. Максимальная глубина вспахивания составляет 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.

Преимущества

Отзывы о товаре Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.02
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Развернуть
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
100
Страна производитель
Россия
Описание

Мотоблок Denzel DPT-170SB 56451 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для выполнения земляных работ: рыхления, вспахивания, прополки и т. д. Разборные фрезы с дополнительными секциями позволяют регулировать ширину обработки до 100 см. Максимальная глубина вспахивания составляет 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок DENZEL 56451, DPT-170SB, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, без колес, передачи 2В/1Н - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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