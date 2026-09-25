Мотоблок DENZEL 56406, DPT-370X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 3
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мотоблок DENZEL 56406, DPT-370X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 3
Мотоблок Denzel DPT-370X 56406 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. используется для проведения различных сельскохозяйственных работ. Удобен для обработки участков большой площади: в комплект поставки входит 24 высокопрочные фрезы, обеспечивающих ширину вспахивания 90 см и глубину 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.
Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.
Преимущества
- Уверенное передвижение по участку — 3 скорости вперед и 1 назад позволяют работать на разном грунте, а также быстро и легко извлекать фрезы.
- Надежность — мощный 4-тактный двигатель с хромированным напылением обеспечивает стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Защита от работы с низким уровнем масла — система не даст запустить двигатель, предотвращая дорогостоящий ремонт.
- Высокая эффективность — благодаря усиленному редуктору в ударопрочном чугунном корпусе мотоблок успешно справляется даже с плотным, глинистым грунтом.
- Безопасность — широкие защитные крылья предотвращают вылет из-под колес комьев земли и твердых предметов.
- Настраиваемая глубина вспашки — степень погружения фрез в почву можно задать, отрегулировав сошник по высоте.
- Продуманная конструкция — надежное дисковое сцепление обеспечивает полную передачу мощности.
- Удобное использование — основные элементы управления вынесены на руль.
- Повышенная проходимость — увеличенные пневматические коле
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 090 руб.8523 руб. в СплитМотоблок DENZEL 56442, DPT-270S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, Ш...
-
В наличииЦена 37 060 руб.9265 руб. в СплитМотоблок бензиновый Зубр МТУ-350
-
В наличииЦена 39 220 руб.9805 руб. в СплитМотоблок бензиновый Зубр МТУ-450
-
В наличииЦена 42 680 руб.10670 руб. в СплитМотоблок DENZEL DPT-470S-PRO 56445, передачи 4 В/2Н, фрез 3 ? 4,...
-
В наличииЦена 47 830 руб.11958 руб. в СплитМотоблок DENZEL 56446, DPT-670S-PRO, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х...
-
В наличии БесплатноЦена 80 610 руб.20153 руб. в СплитМотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530)
Мотоблок Denzel DPT-370X 56406 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. используется для проведения различных сельскохозяйственных работ. Удобен для обработки участков большой площади: в комплект поставки входит 24 высокопрочные фрезы, обеспечивающих ширину вспахивания 90 см и глубину 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.
Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.
Преимущества
- Уверенное передвижение по участку — 3 скорости вперед и 1 назад позволяют работать на разном грунте, а также быстро и легко извлекать фрезы.
- Надежность — мощный 4-тактный двигатель с хромированным напылением обеспечивает стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Защита от работы с низким уровнем масла — система не даст запустить двигатель, предотвращая дорогостоящий ремонт.
- Высокая эффективность — благодаря усиленному редуктору в ударопрочном чугунном корпусе мотоблок успешно справляется даже с плотным, глинистым грунтом.
- Безопасность — широкие защитные крылья предотвращают вылет из-под колес комьев земли и твердых предметов.
- Настраиваемая глубина вспашки — степень погружения фрез в почву можно задать, отрегулировав сошник по высоте.
- Продуманная конструкция — надежное дисковое сцепление обеспечивает полную передачу мощности.
- Удобное использование — основные элементы управления вынесены на руль.
- Повышенная проходимость — увеличенные пневматические коле
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Мотоблок DENZEL 56406, DPT-370X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 3