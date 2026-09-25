Шнек для грунта DENZEL 56022, E-100, диаметр 100мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож
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Характеристики
Назначение
для бурения почвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 743400
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
100
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х11х10
Вес, кг.
1.8
Описание товара Шнек для грунта DENZEL 56022, E-100, диаметр 100мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож
Шнек Denzel 56022 E-100 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм, с несъемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения в грунте отверстий диаметром 100 мм. Позволяет подготовить углубления для установки столбчатых опор, лунки для высадки растений и внесения удобрений. Пригодится на дачном участке и строительной площадке.
Преимущества
- Шнек из углеродистой стали RST34-2 характеризуется прочностью и долговечностью.
- Надежный забурник облегчает центрирование и заглубление шнека в грунт.
- Стойкое защитное покрытие предотвращает образование коррозии.
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Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
100
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шнек Denzel 56022 E-100 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм, с несъемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения в грунте отверстий диаметром 100 мм. Позволяет подготовить углубления для установки столбчатых опор, лунки для высадки растений и внесения удобрений. Пригодится на дачном участке и строительной площадке.
Преимущества
- Шнек из углеродистой стали RST34-2 характеризуется прочностью и долговечностью.
- Надежный забурник облегчает центрирование и заглубление шнека в грунт.
- Стойкое защитное покрытие предотвращает образование коррозии.
Шнек для грунта DENZEL 56022, E-100, диаметр 100мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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