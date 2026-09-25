Нож шнека для грунта DENZEL 56019, ER-300, диаметр 300мм, комплект 2 шт
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Характеристики
Назначение
для бурения почвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
В наличии
Код товара: 743397
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
300
Комплектация
Нож шнека - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х3
Вес, г.
220
Описание товара Нож шнека для грунта DENZEL 56019, ER-300, диаметр 300мм, комплект 2 шт
Нож шнека для грунта Denzel ER-300 56019 диаметром 300 мм, 2 шт. в комплекте, используется совместно со шнеком Denzel ER-300, артикул 56010. Шнек с лезвием устанавливается на мотобур для сверления отверстий в грунте. Оптимально подходит для выполнения строительных и ремонтных работ на дачном участке и небольших строительных площадках.
Преимущества
- Качественное исполнение — лезвия из прочной легированной стали 34CR4 долго держат заточку и позволяют справляться даже с замерзшим грунтом.
- Антикоррозионные свойства — защитное покрытие предотвращает преждевременное разрушение ножей.
- Ножи выполнены съемными — это позволяет избежать замены всего шнека при их поломке.
- 2 штуки в комплекте — запасное лезвие позволяет быстро заменить затупившуюся или сломанную оснастку, не прекращая рабочий процесс надолго.
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Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
300
Комплектация
Нож шнека - 2 шт
Страна производитель
Китай
Нож шнека для грунта Denzel ER-300 56019 диаметром 300 мм, 2 шт. в комплекте, используется совместно со шнеком Denzel ER-300, артикул 56010. Шнек с лезвием устанавливается на мотобур для сверления отверстий в грунте. Оптимально подходит для выполнения строительных и ремонтных работ на дачном участке и небольших строительных площадках.
Преимущества
- Качественное исполнение — лезвия из прочной легированной стали 34CR4 долго держат заточку и позволяют справляться даже с замерзшим грунтом.
- Антикоррозионные свойства — защитное покрытие предотвращает преждевременное разрушение ножей.
- Ножи выполнены съемными — это позволяет избежать замены всего шнека при их поломке.
- 2 штуки в комплекте — запасное лезвие позволяет быстро заменить затупившуюся или сломанную оснастку, не прекращая рабочий процесс надолго.
Нож шнека для грунта DENZEL 56019, ER-300, диаметр 300мм, комплект 2 шт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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