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Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт купить с доставкой в Москве
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Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт

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Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 1
Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 2
Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 3
Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 4
Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для бурения льда
  • Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 1
  • Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 2
  • Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 3
  • Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 4
  • Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743391
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения льда
Диаметр, мм
150
Комплектация
Нож шнека - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х3
Вес, г.
150

Описание товара Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт

Нож шнека для льда Denzel IR-150 56011 диаметром 150 мм, 2 шт. в комплекте, используется совместно со шнеком Denzel IR-150, артикул 56002. Шнек с лезвием устанавливается на мотобур для сверления отверстий во льду. Станет незаменимым помощником для начинающих и опытных рыбаков.

Преимущества

  • Качественное исполнение — лезвия из прочной легированной стали 41CR4 долго держат заточку, что позволяет бурить слоистый и загрязненный лед.
  • Прецизионная заточка кромки — лезвия обеспечивают быстрое сцепление с гладкой поверхностью льда и позволяют добиться результата с минимальными затратами времени.
  • Антикоррозионные свойства — стойкое защитное покрытие предотвращает преждевременное разрушение ножей.
  • Ножи выполнены съемными — это позволяет избежать замены всего шнека при их поломке.
  • 2 штуки в комплекте — запасное лезвие позволяет быстро заменить затупившуюся или сломанную оснастку, не прекращая рабочий процесс надолго.

Отзывы о товаре Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения льда
Диаметр, мм
150
Комплектация
Нож шнека - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Нож шнека для льда Denzel IR-150 56011 диаметром 150 мм, 2 шт. в комплекте, используется совместно со шнеком Denzel IR-150, артикул 56002. Шнек с лезвием устанавливается на мотобур для сверления отверстий во льду. Станет незаменимым помощником для начинающих и опытных рыбаков.

Преимущества

  • Качественное исполнение — лезвия из прочной легированной стали 41CR4 долго держат заточку, что позволяет бурить слоистый и загрязненный лед.
  • Прецизионная заточка кромки — лезвия обеспечивают быстрое сцепление с гладкой поверхностью льда и позволяют добиться результата с минимальными затратами времени.
  • Антикоррозионные свойства — стойкое защитное покрытие предотвращает преждевременное разрушение ножей.
  • Ножи выполнены съемными — это позволяет избежать замены всего шнека при их поломке.
  • 2 штуки в комплекте — запасное лезвие позволяет быстро заменить затупившуюся или сломанную оснастку, не прекращая рабочий процесс надолго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож шнека для льда DENZEL 56011, IR-150, диаметр 150мм, комплект 2 шт - купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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