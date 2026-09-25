Шнек для грунта DENZEL 56007, ER-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож
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Характеристики
Назначение
для бурения почвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
В наличии
Код товара: 743387
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
150
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х16х15
Вес, кг.
2.84
Описание товара Шнек для грунта DENZEL 56007, ER-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож
Шнек для грунта Denzel ER-150 56007 длиной 800 мм с диаметром соединения 20 мм, со съемным ножом, устанавливается на мотобур и используется для бурения отверстий диаметром 150 мм. Инструмент пригодится для установки столбчатых опор, формирования лунок для посадки растений и бурения отверстий в грунте различной плотности при выполнении других задач.
Преимущества
- Надежность — шнек из легированной стали 34CR4 устойчив к деформации.
- Долговечность — стойкое защитное покрытие предохраняет изделие от образования коррозии.
- Эффективная работа — усиленный забурник упрощает центрирование шнека, рабочая кромка с прецизионной заточкой легко разрезает грунт.
- Съемный нож — в случае поломки или износа режущий элемент можно заменить, избежав покупки нового шнека (совместимый артикул 56016).
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Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
150
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шнек для грунта Denzel ER-150 56007 длиной 800 мм с диаметром соединения 20 мм, со съемным ножом, устанавливается на мотобур и используется для бурения отверстий диаметром 150 мм. Инструмент пригодится для установки столбчатых опор, формирования лунок для посадки растений и бурения отверстий в грунте различной плотности при выполнении других задач.
Преимущества
- Надежность — шнек из легированной стали 34CR4 устойчив к деформации.
- Долговечность — стойкое защитное покрытие предохраняет изделие от образования коррозии.
- Эффективная работа — усиленный забурник упрощает центрирование шнека, рабочая кромка с прецизионной заточкой легко разрезает грунт.
- Съемный нож — в случае поломки или износа режущий элемент можно заменить, избежав покупки нового шнека (совместимый артикул 56016).
Шнек для грунта DENZEL 56007, ER-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - стоимость товара 2600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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