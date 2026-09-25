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Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож купить с доставкой в Москве
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Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож

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Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 1
Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 2
Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 3
Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 4
Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 5
Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 6
Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для бурения льда
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 1
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 2
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 3
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 4
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 5
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 6
  • Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения льда
Диаметр, мм
200
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х21х20
Вес, кг.
3.35

Описание товара Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож

Шнек для льда Denzel IR-200 56003 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм и съемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения во льду лунок диаметром 200 мм. Усиленный забурник облегчает позиционирование и заглубление шнека в лед. Устройство пригодится на зимней рыбалке.

Преимущества

  • Прочность — шнек из легированной стали 41CR4 устойчив к динамическим нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает образование ржавчины.
  • Эффективность — режущая кромка с прецизионной заточкой упрощает бурение и долго сохраняет остроту.
  • Съемный нож — режущий элемент легко заменить в случае поломки или износа (совместимый артикул 56012), приобретать новый шнек не требуется.

Отзывы о товаре Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения льда
Диаметр, мм
200
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шнек для льда Denzel IR-200 56003 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм и съемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения во льду лунок диаметром 200 мм. Усиленный забурник облегчает позиционирование и заглубление шнека в лед. Устройство пригодится на зимней рыбалке.

Преимущества

  • Прочность — шнек из легированной стали 41CR4 устойчив к динамическим нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает образование ржавчины.
  • Эффективность — режущая кромка с прецизионной заточкой упрощает бурение и долго сохраняет остроту.
  • Съемный нож — режущий элемент легко заменить в случае поломки или износа (совместимый артикул 56012), приобретать новый шнек не требуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для льда DENZEL 56003, IR-200, диаметр 200мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - стоимость товара 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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