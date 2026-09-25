Шнек для льда DENZEL 56002, IR-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для бурения льда
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 743383
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения льда
Диаметр, мм
150
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х26х15
Вес, кг.
2.9
Описание товара Шнек для льда DENZEL 56002, IR-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож
Шнек для льда Denzel IR-150 56002 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм и съемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения во льду лунок диаметром 150 мм. Усиленный забурник облегчает позиционирование и заглубление шнека в лед. Устройство пригодится на зимней рыбалке.
Преимущества
- Прочность — шнек из легированной стали 41CR4 устойчив к динамическим нагрузкам.
- Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает образование ржавчины.
- Эффективность — режущая кромка с прецизионной заточкой упрощает бурение и долго сохраняет остроту.
- Съемный нож — режущий элемент легко заменить в случае поломки или износа (совместимый артикул 56011), приобретать новый шнек не требуется.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения льда
Диаметр, мм
150
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шнек для льда Denzel IR-150 56002 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм и съемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения во льду лунок диаметром 150 мм. Усиленный забурник облегчает позиционирование и заглубление шнека в лед. Устройство пригодится на зимней рыбалке.
Преимущества
- Прочность — шнек из легированной стали 41CR4 устойчив к динамическим нагрузкам.
- Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает образование ржавчины.
- Эффективность — режущая кромка с прецизионной заточкой упрощает бурение и долго сохраняет остроту.
- Съемный нож — режущий элемент легко заменить в случае поломки или износа (совместимый артикул 56011), приобретать новый шнек не требуется.
Шнек для льда DENZEL 56002, IR-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шнек для льда DENZEL 56002, IR-150, диаметр 150мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож