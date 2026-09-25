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Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека купить с доставкой в Москве
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Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека

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Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 1
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 2
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 3
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 4
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 5
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 6
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 7
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 8
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 9
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 10
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 11
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 12
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 13
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 14
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 15
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 16
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 17
Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
1.2
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 1
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 2
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 3
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 4
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 5
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 6
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 7
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 8
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 9
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 10
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 11
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 12
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 13
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 14
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 15
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 16
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 17
  • Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743382
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека
9 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комлектация
Мотобур - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штКомплект инструментов и крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Объём топливного бака, л
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х38х38
Вес, кг.
10.18

Описание товара Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека

Мотобур Denzel DX-52 56001 с объемом двигателя 52 см3 и диаметром соединения 20 мм предназначен для получения отверстий и углублений во льду или в грунте максимальным диаметром 300 мм. Мощный и экономичный двигатель мощностью 3 л. с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Для бурения отверстий диаметром более 150 мм и глубиной более 1 м предусмотрена возможность управления мотобуром двумя пользователями. Устройство будет полезно на строительной площадке, загородном участке, пригодится также во время зимней рыбалки.

Преимущества

Отзывы о товаре Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комлектация
Мотобур - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штКомплект инструментов и крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Объём топливного бака, л
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Мотобур Denzel DX-52 56001 с объемом двигателя 52 см3 и диаметром соединения 20 мм предназначен для получения отверстий и углублений во льду или в грунте максимальным диаметром 300 мм. Мощный и экономичный двигатель мощностью 3 л. с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Для бурения отверстий диаметром более 150 мм и глубиной более 1 м предусмотрена возможность управления мотобуром двумя пользователями. Устройство будет полезно на строительной площадке, загородном участке, пригодится также во время зимней рыбалки.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека - стоимость товара 9730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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