Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека
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Характеристики
Описание товара Мотобур DENZEL 56001, DX-52, объём двигателя 52 см3, соединение 20 мм, без шнека
Мотобур Denzel DX-52 56001 с объемом двигателя 52 см3 и диаметром соединения 20 мм предназначен для получения отверстий и углублений во льду или в грунте максимальным диаметром 300 мм. Мощный и экономичный двигатель мощностью 3 л. с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Для бурения отверстий диаметром более 150 мм и глубиной более 1 м предусмотрена возможность управления мотобуром двумя пользователями. Устройство будет полезно на строительной площадке, загородном участке, пригодится также во время зимней рыбалки.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус из высококачественного ударопрочного пластика и рама устойчивы к механическим воздействиям, усиленный редуктор рассчитан на интенсивное использование.
- Мощный и экономичный двигатель — техника обеспечивает высокую эффективность работы и низкий расход топлива.
- Удобное управление — выключатель зажигания и курок газа расположены на правой рукоятке.
- Безопасность пользователя — блокиратор курка газа препятствует случайному запуску шнека.
- Праймер подкачки топлива — двигатель легко запустится в холодную погоду или после долгого простоя.
- Легкая установка оснастки — благодаря быстросъемному соединению шнек фиксируется на выходном валу за несколько секунд.
- Быстрая подготовка к работе — мотобур поставляется в сборе, достаточно добавить смазку при необходимости, установить шнек и залить топливо в бак (шнек в комплект не входит).
- Удобное приготовление топливной смеси — специальный дозатор входит в комплект поставки.
- Решение широкого спектра задач — выходной вал диаметром 20 мм совместим со шнеками для грунта и льда, а также с удлинителями соответствующего присоединительного размера.
- Простое обслуживание — конструкцией предусмотрен легкий доступ к воздушному фильтру для его осмотра и очистки.
- Комфортная работа — оптимизированная антивибрационная система снижает нагрузку на руки.
- Гарантия 3 года — надежность мо
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Мотобур Denzel DX-52 56001 с объемом двигателя 52 см3 и диаметром соединения 20 мм предназначен для получения отверстий и углублений во льду или в грунте максимальным диаметром 300 мм. Мощный и экономичный двигатель мощностью 3 л. с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Для бурения отверстий диаметром более 150 мм и глубиной более 1 м предусмотрена возможность управления мотобуром двумя пользователями. Устройство будет полезно на строительной площадке, загородном участке, пригодится также во время зимней рыбалки.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус из высококачественного ударопрочного пластика и рама устойчивы к механическим воздействиям, усиленный редуктор рассчитан на интенсивное использование.
- Мощный и экономичный двигатель — техника обеспечивает высокую эффективность работы и низкий расход топлива.
- Удобное управление — выключатель зажигания и курок газа расположены на правой рукоятке.
- Безопасность пользователя — блокиратор курка газа препятствует случайному запуску шнека.
- Праймер подкачки топлива — двигатель легко запустится в холодную погоду или после долгого простоя.
- Легкая установка оснастки — благодаря быстросъемному соединению шнек фиксируется на выходном валу за несколько секунд.
- Быстрая подготовка к работе — мотобур поставляется в сборе, достаточно добавить смазку при необходимости, установить шнек и залить топливо в бак (шнек в комплект не входит).
- Удобное приготовление топливной смеси — специальный дозатор входит в комплект поставки.
- Решение широкого спектра задач — выходной вал диаметром 20 мм совместим со шнеками для грунта и льда, а также с удлинителями соответствующего присоединительного размера.
- Простое обслуживание — конструкцией предусмотрен легкий доступ к воздушному фильтру для его осмотра и очистки.
- Комфортная работа — оптимизированная антивибрационная система снижает нагрузку на руки.
- Гарантия 3 года — надежность мо
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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