Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии
Стартовые провода Stels 55919 длиной 2,5 м, в сумке на молнии, рассчитаны на силу тока 400 А и используются для «прикуривания» легковых и грузовых автомобилей, аккумуляторы которых разрядились по причине низкой окружающей температуры или длительного хранения. Допустимой силы тока 400 A достаточно для запуска стартеров большинства автомашин. Провода пригодятся автовладельцам.
Преимущества
- Безопасность — зажимы выполнены из диэлектрической пластмассы с токонесущими вставками.
- Работоспособность в любое время года — материал изоляции выдерживает температуру от -40 до +50 °C.
- Удобное хранение и транспортировка — провода комплектуются сумкой на молнии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Стартовые провода Stels 55919 длиной 2,5 м, в сумке на молнии, рассчитаны на силу тока 400 А и используются для «прикуривания» легковых и грузовых автомобилей, аккумуляторы которых разрядились по причине низкой окружающей температуры или длительного хранения. Допустимой силы тока 400 A достаточно для запуска стартеров большинства автомашин. Провода пригодятся автовладельцам.
Преимущества
- Безопасность — зажимы выполнены из диэлектрической пластмассы с токонесущими вставками.
- Работоспособность в любое время года — материал изоляции выдерживает температуру от -40 до +50 °C.
- Удобное хранение и транспортировка — провода комплектуются сумкой на молнии.
Отзывы о товаре Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии