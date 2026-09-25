Top.Mail.Ru
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 1
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 2
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 3
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 4
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 5
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 6
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 7
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 1
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 2
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 3
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 4
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 5
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 6
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 7
  • Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х4
Вес, г.
980

Описание товара Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии

Стартовые провода Stels 55919 длиной 2,5 м, в сумке на молнии, рассчитаны на силу тока 400 А и используются для «прикуривания» легковых и грузовых автомобилей, аккумуляторы которых разрядились по причине низкой окружающей температуры или длительного хранения. Допустимой силы тока 400 A достаточно для запуска стартеров большинства автомашин. Провода пригодятся автовладельцам.

Преимущества

  • Безопасность — зажимы выполнены из диэлектрической пластмассы с токонесущими вставками.
  • Работоспособность в любое время года — материал изоляции выдерживает температуру от -40 до +50 °C.
  • Удобное хранение и транспортировка — провода комплектуются сумкой на молнии.

Отзывы о товаре Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание

Стартовые провода Stels 55919 длиной 2,5 м, в сумке на молнии, рассчитаны на силу тока 400 А и используются для «прикуривания» легковых и грузовых автомобилей, аккумуляторы которых разрядились по причине низкой окружающей температуры или длительного хранения. Допустимой силы тока 400 A достаточно для запуска стартеров большинства автомашин. Провода пригодятся автовладельцам.

Преимущества

  • Безопасность — зажимы выполнены из диэлектрической пластмассы с токонесущими вставками.
  • Работоспособность в любое время года — материал изоляции выдерживает температуру от -40 до +50 °C.
  • Удобное хранение и транспортировка — провода комплектуются сумкой на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Провода стартовые STELS 55919, 400 А, 2,5 м, сумка на молнии - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 960 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...