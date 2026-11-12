Умные часы Huawei Watch FIT 4 Pro (55020FAG) Green Nylon
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 Pro (55020FAG) Green Nylon
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro — это продвинутые спортивные смарт-часы в эргономичном прямоугольном форм-факторе. Модель получила безель из высокопрочного титанового сплава и сапфировое защитное стекло дисплея. Габариты корпуса составляют 44.5 ? 40.0 мм при толщине всего 9.3 мм, а вес устройства равен 30.4 граммам. Отличительной чертой модификации является плетеный нейлоновый ремешок зеленого цвета с регулируемой застежкой-липучкой под обхват запястья 130–210 мм.Лицевую панель занимает большой прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1.82 дюйма, разрешением 480 ? 408 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что гарантирует отличную читаемость на солнце. Внутри установлен аккумулятор емкостью 400 мАч. Время автономной работы в режиме непрерывной навигации со встроенным GPS-модулем составляет до 20 часов, при использовании функции Always-On Display — до 96 часов (4 суток), а в базовом режиме часы живут до 10 дней.Устройство работает на базе операционной системы HarmonyOS. Гаджет предлагает комплексный мониторинг показателей здоровья, включая сертифицированную функцию снятия ЭКГ, датчик анализа пульсовой волны для обнаружения аритмии, а также технологии TruSleep и отслеживание уровня стресса. Водонепроницаемость корпуса составляет 5 ATM, что дополнено пылевлагозащитой по классу IP68. Модель поддерживает беспроводную передачу данных по Bluetooth 5.2 и бесконтактную оплату через NFC. Слот для SIM-карты в устройстве не предусмотрен, но поддерживаются Bluetooth-вызовы за счет встроенных динамика и микрофона.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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