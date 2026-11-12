Умные часы Huawei Watch FIT 4 Pro (55020FAJ) Black Elast
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 Pro (55020FAJ) Black Elast
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro в исполнении «Black Elast» (код модели SYA-B29) представляет собой технологичные и сверхустойчивые к нагрузкам смарт-часы, выполненные в классическом «космическом черном» цвете. Корпус устройства сочетает в себе безель из облегченного титанового сплава и премиальный алюминий высокой прочности (550 МПа), а прямоугольный экран защищен высококлассным сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Общие габариты составляют 44.5 ? 40.0 мм при ультратонком профиле всего 9.3 мм. Вес капсулы без ремня равен 30.4 граммам. Данная модификация комплектуется черным ремешком из гипоаллергенного фторэластомера (Elast) под обхват запястья 130–210 мм. Этот материал гораздо практичнее нейлона при регулярном контакте с водой, потом или хлором во время интенсивного плавания.Лицевую панель занимает большой прямоугольный AMOLED-дисплей с диагональю 1.82 дюйма, разрешением 480 ? 408 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что обеспечивает идеальную читаемость информации даже под прямыми лучами солнца. Часы работают под управлением фирменной HarmonyOS и бесшовно синхронизируются со смартфонами на iOS и Android через приложение HUAWEI Health. Модель оснащена собственным мультисистемным GPS/ГЛОНАСС/BeiDou модулем для автономного построения точных беговых и веломаршрутов. Питается гаджет от аккумулятора емкостью 400 мАч. В режиме максимальной спортивной нагрузки с непрерывной навигацией часы работают до 20 часов, при активном циферблате Always-On Display — до 96 часов (4 суток), а в сценарии стандартного использования полного заряда хватает до 7–10 дней.В плане мониторинга здоровья это одна из самых оснащенных моделей в своем классе: на борту присутствуют функция снятия электрокардиограммы (ЭКГ), анализ пульсовой волны для раннего выявления аритмии, а также стандартный комплекс TruSleep для оценки качества сна, датчики уровня стресса и постоянного мониторинга кислорода в крови (SpO2). Герметичность корпуса отвечает жестким стандартам 5 ATM и IP68 (IP6x по пыли), что делает их полностью пригодными для тренировок на мелководье в бассейне или открытом водоеме. Набор интерфейсов включает Bluetooth 5.2 и чип NFC. Собственной SIM-карты в устройстве нет, однако наличие встроенного динамика и микрофона позволяет комфортно принимать голосовые вызовы и разговаривать по часам.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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