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Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 (55020HJV) Blue купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 (55020HJV) Blue

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT Runner 2
Цвета корпуса
синий, серый
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг пульса, расчет времени восстановления, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), расчет статуса вариабельности сердечного ритма, дыхательные упражнения
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 1
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 2
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 3
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 4
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 5
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 6
  • Watch GT Runner 2 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 930 руб. 
Начислим 399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 (55020HJV) Blue
24 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT Runner 2
Цвета корпуса
синий, серый
Цвета браслета/ремешка
синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг пульса, расчет времени восстановления, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), расчет статуса вариабельности сердечного ритма, дыхательные упражнения
Функции
измерение времени контакта с землей, контроля падения человека, возможность подключения гарнитуры, расчет кардиореспираторной подготовленности, измерение состояния выносливости
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5 x 43.5 x 10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
270

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 (55020HJV) Blue

Ультратонкий корпус HUAWEI WATCH GT Runner 2 из титанового сплава в сочетании с тканым ремешком AirDry разработаны для легкости движений рук и максимальной эффективности бега. Перфорированная конструкция тканого ремешка повышает воздухопроницаемость на 25%, эффективно отводя пот и влагу. Стекло циферблата изготовлено из тонкого, но прочного стекла Куньлунь второго поколения. Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает идеальную видимость на открытом воздухе. Более 100 спортивных режимов на вашем запястье. От езды на велосипеде и плавания до прыжков со скакалкой — более 100 режимов тренировок для каждого любимого вами движения. Передовая в отрасли 3D-плавающая антенна для точного отслеживания расстояния, темпа и маршрута. Удобное управление мероприятиями с продуманным планом тренировок и рекомендациями по проведению мероприятий, которые помогут вам побить свой личный рекорд. До 32 часов тренировок на открытом воздухе, даже при включенном точном позиционировании. Устройство отслеживает ЭКГ, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и многое другое, подстраиваясь под ваш активный образ жизни.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 (55020HJV) Blue




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT Runner 2
Цвета корпуса
синий, серый
Цвета браслета/ремешка
синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг пульса, расчет времени восстановления, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), расчет статуса вариабельности сердечного ритма, дыхательные упражнения
Функции
измерение времени контакта с землей, контроля падения человека, возможность подключения гарнитуры, расчет кардиореспираторной подготовленности, измерение состояния выносливости
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5 x 43.5 x 10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий корпус HUAWEI WATCH GT Runner 2 из титанового сплава в сочетании с тканым ремешком AirDry разработаны для легкости движений рук и максимальной эффективности бега. Перфорированная конструкция тканого ремешка повышает воздухопроницаемость на 25%, эффективно отводя пот и влагу. Стекло циферблата изготовлено из тонкого, но прочного стекла Куньлунь второго поколения. Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает идеальную видимость на открытом воздухе. Более 100 спортивных режимов на вашем запястье. От езды на велосипеде и плавания до прыжков со скакалкой — более 100 режимов тренировок для каждого любимого вами движения. Передовая в отрасли 3D-плавающая антенна для точного отслеживания расстояния, темпа и маршрута. Удобное управление мероприятиями с продуманным планом тренировок и рекомендациями по проведению мероприятий, которые помогут вам побить свой личный рекорд. До 32 часов тренировок на открытом воздухе, даже при включенном точном позиционировании. Устройство отслеживает ЭКГ, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и многое другое, подстраиваясь под ваш активный образ жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 (55020HJV) Blue – стоимость товара 24930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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