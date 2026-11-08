Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black
Планшет HUAWEI MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем FullView. Разработанный для полного погружения, с соотношением сторон 16:10, он потрясающе выглядит в обеих ориентациях. Реальные пиксели RGB раскрывают мельчайшие нюансы света, тени и реалистичные цвета. Благодаря режиму защиты глаз на системном уровне, дисплей Paper Matte Display не утомляяет глаза, обеспечивая комфортный просмотр, как на бумаге. Этот тонкий, компактный прибор сочетает в себе заднюю панель из веганского волокна с трехмерным рисунком и раму из магниевого сплава, обеспечивая стиль и долговечность. Дизайн в виде звездного кольца и вращающийся безель добавляют точности и элегантности. Основная задняя камера 50 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная макрокамера передает реалистичные детали. 32-мегапиксельная фронтальная камера адаптируется к любому освещению, поэтому каждое селфи будет выглядеть великолепно. Интеллектуальная система энергосбережения на 3 года гарантирует, что устройство всегда будет готово к работе — даже после длительных перерывов. А когда вам понадобится подзарядка, технология HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт мгновенно вернет вас в игру.
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Теги товара: для студента
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Теги товара: для студента
Отзывы о товаре Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black