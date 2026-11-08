Top.Mail.Ru
Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 1
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 2
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 3
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 4
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 5
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 6
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 7
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 8
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 9
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 10
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 11
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 12
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Matepad Mini
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.8
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Количество ядер процессора
12
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 1
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 2
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 3
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 4
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 5
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 6
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 7
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 8
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 9
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 10
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 11
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 12
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743356
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014QHK
Линейка
Huawei Matepad Mini
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.8
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
12
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора
6400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
127.2х198.5х5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, г.
810

Описание товара Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black

Планшет HUAWEI MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем FullView. Разработанный для полного погружения, с соотношением сторон 16:10, он потрясающе выглядит в обеих ориентациях. Реальные пиксели RGB раскрывают мельчайшие нюансы света, тени и реалистичные цвета. Благодаря режиму защиты глаз на системном уровне, дисплей Paper Matte Display не утомляяет глаза, обеспечивая комфортный просмотр, как на бумаге. Этот тонкий, компактный прибор сочетает в себе заднюю панель из веганского волокна с трехмерным рисунком и раму из магниевого сплава, обеспечивая стиль и долговечность. Дизайн в виде звездного кольца и вращающийся безель добавляют точности и элегантности. Основная задняя камера 50 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная макрокамера передает реалистичные детали. 32-мегапиксельная фронтальная камера адаптируется к любому освещению, поэтому каждое селфи будет выглядеть великолепно. Интеллектуальная система энергосбережения на 3 года гарантирует, что устройство всегда будет готово к работе — даже после длительных перерывов. А когда вам понадобится подзарядка, технология HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт мгновенно вернет вас в игру.



Теги товара: для студента

Отзывы о товаре Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014QHK
Линейка
Huawei Matepad Mini
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.8
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
12
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора
6400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
127.2х198.5х5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем FullView. Разработанный для полного погружения, с соотношением сторон 16:10, он потрясающе выглядит в обеих ориентациях. Реальные пиксели RGB раскрывают мельчайшие нюансы света, тени и реалистичные цвета. Благодаря режиму защиты глаз на системном уровне, дисплей Paper Matte Display не утомляяет глаза, обеспечивая комфортный просмотр, как на бумаге. Этот тонкий, компактный прибор сочетает в себе заднюю панель из веганского волокна с трехмерным рисунком и раму из магниевого сплава, обеспечивая стиль и долговечность. Дизайн в виде звездного кольца и вращающийся безель добавляют точности и элегантности. Основная задняя камера 50 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная макрокамера передает реалистичные детали. 32-мегапиксельная фронтальная камера адаптируется к любому освещению, поэтому каждое селфи будет выглядеть великолепно. Интеллектуальная система энергосбережения на 3 года гарантирует, что устройство всегда будет готово к работе — даже после длительных перерывов. А когда вам понадобится подзарядка, технология HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт мгновенно вернет вас в игру.


Теги товара: для студента
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет MatePad Mini 8.8" 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014QHK) Graphite Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...