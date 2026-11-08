Планшет Huawei MatePad 11.5"S 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014MLV) Graphite Black + клавиатура
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5"S 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014MLV) Graphite Black + клавиатура
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (SPACE GRAY)** Стильный и мощный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** благодаря процессору от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет пользоваться планшетом без подзарядки в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит планшет в компактный ноутбук — удобно для работы с документами и интернет-сёрфинга. * **Простое подключение:** интерфейс USB Type-C для подключения к другим устройствам и передачи данных. **Основные характеристики:** * год релиза: 2026; * цвет: серый (SPACE GRAY); * тип корпуса: моноблок; * количество тыловых камер: 1; * модуль сотовой связи: отсутствует; * поддержка карт памяти: нет. HUAWEI MATEPAD 11.5S — это сочетание стиля, мощности и удобства. С этим планшетом вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями!
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Теги товара: для студента, для учебы
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Теги товара: для студента, для учебы
Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 11.5"S 2026 Wi-Fi 12/256Gb (53014MLV) Graphite Black + клавиатура