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Пульт дистанционного управления для ротационных нивелиров DS-remote CONDTROL купить с доставкой в Москве
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Пульт дистанционного управления для ротационных нивелиров DS-remote CONDTROL

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, резина
Особенности
инфракрасное управление, мембранные кнопки с пыле- и влагозащитой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пульт дистанционного управления для ротационных нивелиров DS-remote CONDTROL
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, резина
Особенности
инфракрасное управление, мембранные кнопки с пыле- и влагозащитой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Пульт дистанционного управления для ротационных нивелиров DS-remote CONDTROL

Профессиональный инфракрасный пульт ДУ, созданный для удаленного контроля режимов работы автоматических ротационных лазерных нивелиров Condtrol серии DS. Позволяет оператору в одиночку переключать скорость вращения головки, настраивать сканирование, изменять наклон плоскостей и управлять лазерной точкой на значительном расстоянии от прибора. Заключен в эргономичный пластиковый корпус с герметичными мембранными кнопками, надежно защищенными от попадания мелкой строительной пыли, грязи и брызг воды.

Отзывы о товаре Пульт дистанционного управления для ротационных нивелиров DS-remote CONDTROL




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, резина
Особенности
инфракрасное управление, мембранные кнопки с пыле- и влагозащитой
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инфракрасный пульт ДУ, созданный для удаленного контроля режимов работы автоматических ротационных лазерных нивелиров Condtrol серии DS. Позволяет оператору в одиночку переключать скорость вращения головки, настраивать сканирование, изменять наклон плоскостей и управлять лазерной точкой на значительном расстоянии от прибора. Заключен в эргономичный пластиковый корпус с герметичными мембранными кнопками, надежно защищенными от попадания мелкой строительной пыли, грязи и брызг воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пульт дистанционного управления для ротационных нивелиров DS-remote CONDTROL – стоимость товара 14910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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