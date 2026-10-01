Top.Mail.Ru
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 1
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 2
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 3
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 4
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 5
Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743299
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм

SKIL AG2428 — это мощная и надёжная углошлифовальная машина с двигателем 1010 Вт, предназначенная для интенсивных задач по резке, зачистке и шлифовке. Инструмент рассчитан на работу с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 125 мм и оснащён системой электронной регулировки оборотов для точной настройки под конкретную задачу. Инновационная система виброгашения SKIL VRS+ с подвижным демпфером в боковой рукоятке значительно снижает уровень вибрации, обеспечивая больший комфорт при длительной работе. Рукоятка может быть установлена в трёх положениях — для оптимального хвата в любой рабочей позиции. Электронный «мягкий пуск» обеспечивает плавный и безопасный запуск без рывков. Постоянная электроника поддерживает стабильную мощность под нагрузкой, а встроенная защита от перегрузки и функция защиты от повторного пуска повышают надёжность и безопасность инструмента. Благодаря системе Clic защитный кожух можно отрегулировать без ключей, а блокировка шпинделя облегчает быструю замену оснастки. Прочные спиральные шестерни и пылезащищённые подшипники гарантируют долгий срок службы и сниженный уровень шума.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Страна производитель
Китай
Описание
SKIL AG2428 — это мощная и надёжная углошлифовальная машина с двигателем 1010 Вт, предназначенная для интенсивных задач по резке, зачистке и шлифовке. Инструмент рассчитан на работу с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 125 мм и оснащён системой электронной регулировки оборотов для точной настройки под конкретную задачу. Инновационная система виброгашения SKIL VRS+ с подвижным демпфером в боковой рукоятке значительно снижает уровень вибрации, обеспечивая больший комфорт при длительной работе. Рукоятка может быть установлена в трёх положениях — для оптимального хвата в любой рабочей позиции. Электронный «мягкий пуск» обеспечивает плавный и безопасный запуск без рывков. Постоянная электроника поддерживает стабильную мощность под нагрузкой, а встроенная защита от перегрузки и функция защиты от повторного пуска повышают надёжность и безопасность инструмента. Благодаря системе Clic защитный кожух можно отрегулировать без ключей, а блокировка шпинделя облегчает быструю замену оснастки. Прочные спиральные шестерни и пылезащищённые подшипники гарантируют долгий срок службы и сниженный уровень шума.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...