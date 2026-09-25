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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота колебаний
11000-17000 кол/мин
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743275
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Комплектация
Аккумуляторный мультитул, Шлифовальная платформа, 35 шлифлистов (14?60, 14?120, 7?180 зернистость), Погружное пильное полотно HCS, Сегментное пильное полотно HCS, Би-металлическое пильное полотно, Жёсткий скребок
Частота колебаний
11000-17000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Размеры в упаковке, см
34х17х8
Вес, кг.
1.57

Описание товара Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ

Многофункциональный инструмент с низким уровнем вибрации и быстрой заменой оснастки SKIL OS5937 — это мощный аккумуляторный мультитул из профессиональной серии XP. Он оснащён современным бесщёточным двигателем и работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную производительность и защиту аккумулятора. Инструмент обладает увеличенным углом колебаний 3,6°, что позволяет выполнять резы, шлифовку, зачистку и другие работы быстрее и эффективнее. Система виброгашения VRS+ минимизирует вибрации благодаря особой конструкции с изоляцией мотора от корпуса и амортизирующими вставками. Это обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Плавная регулировка скорости позволяет точно настроить инструмент под конкретный материал. Быстрая замена оснастки осуществляется с помощью рычага без использования ключей. Универсальный интерфейс позволяет использовать насадки формата Starlock и OIS, что делает мультитул совместимым с широким ассортиментом аксессуаров. Дополнительный комфорт обеспечивают светодиодная подсветка рабочей зоны и эргономичный корпус с мягким покрытием.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Комплектация
Аккумуляторный мультитул, Шлифовальная платформа, 35 шлифлистов (14?60, 14?120, 7?180 зернистость), Погружное пильное полотно HCS, Сегментное пильное полотно HCS, Би-металлическое пильное полотно, Жёсткий скребок
Частота колебаний
11000-17000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Описание
Многофункциональный инструмент с низким уровнем вибрации и быстрой заменой оснастки SKIL OS5937 — это мощный аккумуляторный мультитул из профессиональной серии XP. Он оснащён современным бесщёточным двигателем и работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную производительность и защиту аккумулятора. Инструмент обладает увеличенным углом колебаний 3,6°, что позволяет выполнять резы, шлифовку, зачистку и другие работы быстрее и эффективнее. Система виброгашения VRS+ минимизирует вибрации благодаря особой конструкции с изоляцией мотора от корпуса и амортизирующими вставками. Это обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Плавная регулировка скорости позволяет точно настроить инструмент под конкретный материал. Быстрая замена оснастки осуществляется с помощью рычага без использования ключей. Универсальный интерфейс позволяет использовать насадки формата Starlock и OIS, что делает мультитул совместимым с широким ассортиментом аксессуаров. Дополнительный комфорт обеспечивают светодиодная подсветка рабочей зоны и эргономичный корпус с мягким покрытием.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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