Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ
Многофункциональный инструмент с низким уровнем вибрации и быстрой заменой оснастки SKIL OS5937 — это мощный аккумуляторный мультитул из профессиональной серии XP. Он оснащён современным бесщёточным двигателем и работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную производительность и защиту аккумулятора. Инструмент обладает увеличенным углом колебаний 3,6°, что позволяет выполнять резы, шлифовку, зачистку и другие работы быстрее и эффективнее. Система виброгашения VRS+ минимизирует вибрации благодаря особой конструкции с изоляцией мотора от корпуса и амортизирующими вставками. Это обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Плавная регулировка скорости позволяет точно настроить инструмент под конкретный материал. Быстрая замена оснастки осуществляется с помощью рычага без использования ключей. Универсальный интерфейс позволяет использовать насадки формата Starlock и OIS, что делает мультитул совместимым с широким ассортиментом аксессуаров. Дополнительный комфорт обеспечивают светодиодная подсветка рабочей зоны и эргономичный корпус с мягким покрытием.
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