Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ
SKIL OS5920 — это многофункциональный аккумуляторный мультитул с бесщёточным двигателем и высокой амплитудой колебаний (3,6°), обеспечивающей эффективную и быструю работу при шлифовании, резке, подрезке и зачистке. Он входит в серию SKIL PWRCORE 20™ и поддерживает интеллектуальную технологию ACTIVCELL™, обеспечивающую максимальную производительность и защиту аккумулятора. Инструмент идеально подойдёт для мелких ремонтных и отделочных работ: установка розеток, снятие старого напольного покрытия, подрезка дверей и мебели, зачистка углов и многое другое. Система Twist and Lock обеспечивает быструю и надёжную смену оснастки без инструментов, а также совместимость с популярными насадками Starlock® и OIS. Модель оснащена системой снижения вибрации (VRS), которая снижает вибрацию на 80% по сравнению с моделями без этой функции, что особенно важно при длительной работе. LED-подсветка помогает точно контролировать линию реза в условиях слабой освещённости. Переменная регулировка скорости и ограничитель глубины с диапазоном 0–60 мм позволяют точно подстроиться под конкретную задачу и избежать повреждения материала.
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