Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ
Компактный аккумуляторный ударный винтовёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для эффективной работы в ограниченных и труднодоступных пространствах. Он входит в серию инструментов SKIL с современной аккумуляторной системой PWRCORE 20™ и оснащён с технологией ACTIVCELL™ для стабильной производительности и защиты батареи. Инструмент обеспечивает высокий крутящий момент (до 203 Н·м), что позволяет с лёгкостью закручивать и выкручивать болты и саморезы в плотных материалах. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и сроком службы в 10 раз дольше обычных моторов. Для точного контроля предусмотрено 3 режима скорости/момента, включая интеллектуальный режим Control Mode, который начинает работу на низкой скорости и плавно увеличивает её в зависимости от нагрузки. Это помогает избежать срывов головок винтов и перекручивания резьбы. 360° светодиодная подсветка HALO LIGHT™ с двумя режимами работы обеспечивает отличную видимость рабочей зоны. А благодаря компактному корпусу и лёгкому весу винтовёрт идеально подходит для работы над головой и в стеснённых условиях.
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