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Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
3
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743271
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Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
- Винтовёрт SKIL ID6739- Клипса для ремня- Инструкция по применению
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Крепление патрона
1/4 дюйма
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
250
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
3950 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
145Х80Х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х8
Вес, кг.
1.16

Описание товара Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ

Компактный аккумуляторный ударный винтовёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для эффективной работы в ограниченных и труднодоступных пространствах. Он входит в серию инструментов SKIL с современной аккумуляторной системой PWRCORE 20™ и оснащён с технологией ACTIVCELL™ для стабильной производительности и защиты батареи. Инструмент обеспечивает высокий крутящий момент (до 203 Н·м), что позволяет с лёгкостью закручивать и выкручивать болты и саморезы в плотных материалах. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и сроком службы в 10 раз дольше обычных моторов. Для точного контроля предусмотрено 3 режима скорости/момента, включая интеллектуальный режим Control Mode, который начинает работу на низкой скорости и плавно увеличивает её в зависимости от нагрузки. Это помогает избежать срывов головок винтов и перекручивания резьбы. 360° светодиодная подсветка HALO LIGHT™ с двумя режимами работы обеспечивает отличную видимость рабочей зоны. А благодаря компактному корпусу и лёгкому весу винтовёрт идеально подходит для работы над головой и в стеснённых условиях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
- Винтовёрт SKIL ID6739- Клипса для ремня- Инструкция по применению
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Крепление патрона
1/4 дюйма
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
250
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
3950 уд/мин
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
145Х80Х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный аккумуляторный ударный винтовёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для эффективной работы в ограниченных и труднодоступных пространствах. Он входит в серию инструментов SKIL с современной аккумуляторной системой PWRCORE 20™ и оснащён с технологией ACTIVCELL™ для стабильной производительности и защиты батареи. Инструмент обеспечивает высокий крутящий момент (до 203 Н·м), что позволяет с лёгкостью закручивать и выкручивать болты и саморезы в плотных материалах. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и сроком службы в 10 раз дольше обычных моторов. Для точного контроля предусмотрено 3 режима скорости/момента, включая интеллектуальный режим Control Mode, который начинает работу на низкой скорости и плавно увеличивает её в зависимости от нагрузки. Это помогает избежать срывов головок винтов и перекручивания резьбы. 360° светодиодная подсветка HALO LIGHT™ с двумя режимами работы обеспечивает отличную видимость рабочей зоны. А благодаря компактному корпусу и лёгкому весу винтовёрт идеально подходит для работы над головой и в стеснённых условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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