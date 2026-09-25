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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
- Ударная дрель-шуруповерт HD 6280.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, кг.
1.23

Описание товара Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

Мощность и универсальность для сверления, закручивания и ударного сверления Ударная дрель-шуруповерт HD 6280 — это высокопроизводительный инструмент, идеально подходящий для повседневных задач по сверлению, закручиванию крепежа и работе с твердыми материалами. Благодаря бесщеточному двигателю и продуманной конструкции, этот инструмент обеспечивает высокую мощность, долговечность и удобство в использовании.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
- Ударная дрель-шуруповерт HD 6280.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность и универсальность для сверления, закручивания и ударного сверления Ударная дрель-шуруповерт HD 6280 — это высокопроизводительный инструмент, идеально подходящий для повседневных задач по сверлению, закручиванию крепежа и работе с твердыми материалами. Благодаря бесщеточному двигателю и продуманной конструкции, этот инструмент обеспечивает высокую мощность, долговечность и удобство в использовании.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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