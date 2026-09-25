Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние , 743071
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 210 руб. 1 860 руб.
В наличии
Код товара: 743071
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1 210 руб. -35%
1 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Телескопическая ручка
да
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
58
Ширина, см
40
Размеры в упаковке, см
61х13х3
Вес, кг.
2.84
Описание товара Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: опрыскиватель в комплекте лямки , Причина уценки : потертости , нет ильтра ( №14 в инструкции)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Телескопическая ручка
да
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
58
Ширина, см
40
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: опрыскиватель в комплекте лямки , Причина уценки : потертости , нет ильтра ( №14 в инструкции)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние