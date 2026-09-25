Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб.
В наличии
Код товара: 743070
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х2
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)
Патч корд Cablexpert длиной 2 метра легко соединит устройства, находящиеся даже на небольшом удалении друг от друга — этого достаточно для обустройства дома или рабочего места. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер и не будет бросаться в глаза. Оба коннектора RJ45 одинаковы, что делает подключение быстрым и простым — не нужно задумываться, какой конец куда вставлять. Контакты из омеднённого алюминия обеспечивают хороший баланс между надежностью и выгодной ценой. Кабель категории Cat5e стабильно работает с современными сетями, подходит для большинства домашних и офисных задач.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-5M, кат.5e, UTP, 5м, серый
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-5M/BK, кат.5e, UTP, 5м, черный
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-5M/Y-O, кат.6, FTP, 5м, желтый
-
В наличииЦена 230 руб.58 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-5M, кат.6, FTP, 5м, серый
-
В наличииЦена 240 руб.60 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-7.5M, кат.5e, UTP, 7.5м, серый
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP31-10M, кат.5e, LSZH, UTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-15M/BK, кат.5e, UTP, 15м, черный
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-15M/B, кат.5e, UTP, 15м, синий
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-15M/Y, кат.5e, UTP, 15м, желтый
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP22-10M, кат.5e, FTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитКабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-20M/B, кат.5e, UTP, 20м, синий
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч корд Cablexpert длиной 2 метра легко соединит устройства, находящиеся даже на небольшом удалении друг от друга — этого достаточно для обустройства дома или рабочего места. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер и не будет бросаться в глаза. Оба коннектора RJ45 одинаковы, что делает подключение быстрым и простым — не нужно задумываться, какой конец куда вставлять. Контакты из омеднённого алюминия обеспечивают хороший баланс между надежностью и выгодной ценой. Кабель категории Cat5e стабильно работает с современными сетями, подходит для большинства домашних и офисных задач.
Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)