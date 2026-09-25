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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)

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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - фото 2
Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)
200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х2
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)

Патч корд Cablexpert длиной 2 метра легко соединит устройства, находящиеся даже на небольшом удалении друг от друга — этого достаточно для обустройства дома или рабочего места. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер и не будет бросаться в глаза. Оба коннектора RJ45 одинаковы, что делает подключение быстрым и простым — не нужно задумываться, какой конец куда вставлять. Контакты из омеднённого алюминия обеспечивают хороший баланс между надежностью и выгодной ценой. Кабель категории Cat5e стабильно работает с современными сетями, подходит для большинства домашних и офисных задач.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
2 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч корд Cablexpert длиной 2 метра легко соединит устройства, находящиеся даже на небольшом удалении друг от друга — этого достаточно для обустройства дома или рабочего места. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер и не будет бросаться в глаза. Оба коннектора RJ45 одинаковы, что делает подключение быстрым и простым — не нужно задумываться, какой конец куда вставлять. Контакты из омеднённого алюминия обеспечивают хороший баланс между надежностью и выгодной ценой. Кабель категории Cat5e стабильно работает с современными сетями, подходит для большинства домашних и офисных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP PP12-2M кат.5, 2м, литой, многожильный (серый) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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