Перчатки трикотажные полиэфирные, латексное рельефное покрытие, Россия// Сибртех (67767)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743062
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полиэфир
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х12х1
Вес, г.
100
Описание товара Перчатки трикотажные полиэфирные, латексное рельефное покрытие, Россия// Сибртех (67767)
Перчатки трикотажные полиэфирные, латексное рельефное покрытие, Россия// Сибртех (67767)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полиэфир
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Перчатки трикотажные полиэфирные, латексное рельефное покрытие, Россия// Сибртех (67767)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки трикотажные полиэфирные, латексное рельефное покрытие, Россия// Сибртех (67767) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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