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Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65" Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65" Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD

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Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65&quot; Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 700 руб. 
Начислим 796 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65" Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD
49 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
170
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
21.2

Описание товара Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65" Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD

SKYWORTH 65X67H Nexo Mini-LED — телевизор с диагональю 65 дюймов, разрешением 4K Ultra HD, Mini-LED-подсветкой и QLED+-панелью. Частота обновления составляет 120 Гц; также заявлена поддержка HDR.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65" Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
170
Страна производитель
Беларусь
Описание
SKYWORTH 65X67H Nexo Mini-LED — телевизор с диагональю 65 дюймов, разрешением 4K Ultra HD, Mini-LED-подсветкой и QLED+-панелью. Частота обновления составляет 120 Гц; также заявлена поддержка HDR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Skyworth 65X67H NEXO QLED 65" Mini-LED черный/серый 4K Ultra HD - по цене 49700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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