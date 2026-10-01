Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
31.5
Описание товара Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
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Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
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