Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD
55-дюймовый телевизор BBK с диагональю 140 см открывает новые возможности для комфортного просмотра — формат 3840х2160 гарантирует невероятную чёткость и яркие детали даже на большом экране. Экран с технологией Direct LED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст. Частота обновления 60 Гц отвечает за плавное и чёткое изображение в динамичных сценах. Поддержка Wi-Fi и наличие Ethernet-порта делают ТВ центром развлечений: легко смотреть онлайн-контент, общаться и работать. Благодаря компактному стандарту крепления 200х200 телевизор удобно повесить на стену, экономя пространство. USB-порт позволит подключить внешний носитель и воспроизводить любимые фильмы и фото напрямую. Современная техника BBK 2025 года — для тех, кто любит просторные экраны и всё самое свежее.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 090 руб.6523 руб. в СплитТелевизор QLED Digma 50" DM-LED50UQB31 Google TV Frameless Metal...
-
В наличииЦена 26 160 руб.6540 руб. в СплитТелевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный
-
В наличииЦена 26 210 руб.6553 руб. в СплитТелевизор SBER 55" SDX-55U5500DBB
-
В наличииЦена 26 850 руб.6713 руб. в СплитТелевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA
-
В наличииЦена 26 880 руб.6720 руб. в СплитТелевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T
-
В наличииЦена 27 090 руб.6773 руб. в СплитТелевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитТелевизор Hisense 43E7S RU 43" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 27 940 руб.6985 руб. в СплитТелевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черн...
-
В наличииЦена 28 520 руб.7130 руб. в СплитТелевизор Starwind SW-LED50UG403 черный
-
В наличииЦена 28 610 руб.7153 руб. в СплитТелевизор Samsung 43" UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smar...
-
В наличииЦена 29 430 руб.7358 руб. в СплитТелевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB40 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 29 430 руб.7358 руб. в СплитТелевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal ...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD