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Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331) купить с доставкой в Москве
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Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331)

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Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 14
Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 15
Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 16
Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 17
Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 18
Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 19
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Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 17
  • Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 18
  • Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 19
  • Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 20
  • Телевизор HAIER Smart TV S4, 65&quot; 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743022
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
195
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
24

Описание товара Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331)

Телевизор LED Haier 65 Smart TV S4 с панелью QLED диагональю 65" и разрешением 4K UltraHD позволяет увлекательно проводить досуг за просмотром детализированного контента. Технология МЕМС защищает от задержек и размытия картинки в динамичных сценах. Технологии Dolby Vision и HDR10 усиливают насыщенность и глубину оттенков. Акустическая система с технологией Dolby Atmos и динамиками мощностью 40 Вт формирует объемный звук. В телевизоре Haier 65 Smart TV S4 реализована функция Smart TV под управлением ОС Android. Это позволяет запускать разные приложения и сервисы контента. Для подключения к Интернету предусмотрены интегрированный модуль Wi-Fi и интерфейс Ethernet. Технология Chromecast обеспечивает возможность трансляции контента на экране телевизора со смартфона или планшета.

Отзывы о товаре Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
195
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Haier 65 Smart TV S4 с панелью QLED диагональю 65" и разрешением 4K UltraHD позволяет увлекательно проводить досуг за просмотром детализированного контента. Технология МЕМС защищает от задержек и размытия картинки в динамичных сценах. Технологии Dolby Vision и HDR10 усиливают насыщенность и глубину оттенков. Акустическая система с технологией Dolby Atmos и динамиками мощностью 40 Вт формирует объемный звук. В телевизоре Haier 65 Smart TV S4 реализована функция Smart TV под управлением ОС Android. Это позволяет запускать разные приложения и сервисы контента. Для подключения к Интернету предусмотрены интегрированный модуль Wi-Fi и интерфейс Ethernet. Технология Chromecast обеспечивает возможность трансляции контента на экране телевизора со смартфона или планшета.
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Доставка
Отзывы


Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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