Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331)
Телевизор LED Haier 65 Smart TV S4 с панелью QLED диагональю 65" и разрешением 4K UltraHD позволяет увлекательно проводить досуг за просмотром детализированного контента. Технология МЕМС защищает от задержек и размытия картинки в динамичных сценах. Технологии Dolby Vision и HDR10 усиливают насыщенность и глубину оттенков. Акустическая система с технологией Dolby Atmos и динамиками мощностью 40 Вт формирует объемный звук. В телевизоре Haier 65 Smart TV S4 реализована функция Smart TV под управлением ОС Android. Это позволяет запускать разные приложения и сервисы контента. Для подключения к Интернету предусмотрены интегрированный модуль Wi-Fi и интерфейс Ethernet. Технология Chromecast обеспечивает возможность трансляции контента на экране телевизора со смартфона или планшета.
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