Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU)
Телевизор LED Haier 43 Smart TV S4 стал обладателем 43-дюймового HQLED-дисплея с безрамочным дизайном, который обеспечит просмотр контента с красочной картинкой и яркими цветами благодаря контрастности 4000 и яркости 280 Кд/м?. Разрешение 4K UltraHD (3840x2160 пикселей) позволит насладиться детализированным видеорядом как в темных, так и в ярких сценах. Поддержка технологии Quantum Dot обеспечивает насыщенную и реалистичную цветопередачу изображения независимо от выставленного уровня яркости. В телевизоре Haier 43 Smart TV S4 присутствует встроенная акустическая система с мощностью звука 24 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos, которая делает звук трехмерным за счет добавления каналов высоты. Звуковое сопровождение при просмотре видео позволит вам ощутить себя в центре событий. Поддержка технологии MEMC улучшает изображение при просмотре динамичного видеоряда за счет добавления промежуточных кадров, благодаря чему картинка приобретает плавность.
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