Жесткий диск/ HDD Toshiba N300 NAS SATA3 3.5" 24TB 7200 1024Mb 6Gb/s MTTF 1,2M hours замена WD241KFGX, ST24000NT002
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743003
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск/ HDD Toshiba N300 NAS SATA3 3.5" 24TB 7200 1024Mb 6Gb/s MTTF 1,2M hours замена WD241KFGX, ST24000NT002
Жесткий диск/ HDD Toshiba N300 NAS SATA3 3.5" 24TB 7200 1024Mb 6Gb/s MTTF 1,2M hours замена WD241KFGX, ST24000NT002
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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Отзывы о товаре Жесткий диск/ HDD Toshiba N300 NAS SATA3 3.5" 24TB 7200 1024Mb 6Gb/s MTTF 1,2M hours замена WD241KFGX, ST24000NT002