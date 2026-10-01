Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A)
Компактный и лёгкий ноутбук Apple с диагональю экрана 13 дюймов станет отличным спутником для работы и творчества. Высокое разрешение 2408x1506 вкупе с IPS-матрицей дарит чёткое и яркое изображение — удобство для глаз при любых задачах. Скорость и плавность обеспечивают 8 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 256 Гб: приложения запускаются моментально, а места хватит для рабочих файлов и любимых фото. Корпус из алюминия придаёт устройству статус солидного, современного гаджета. Надёжная защита данных — встроенный сканер отпечатка пальца. Операционная система Mac OS открывает доступ к эксклюзивному программному обеспечению Apple и обеспечивает максимальную производительность с фирменным процессором бренда. Версия Bluetooth v6.0 пригодится для беспроводных аксессуаров и передачи данных без ожидания.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A)