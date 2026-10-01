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Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A)

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Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13&quot; IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742977
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A)

Компактный и лёгкий ноутбук Apple с диагональю экрана 13 дюймов станет отличным спутником для работы и творчества. Высокое разрешение 2408x1506 вкупе с IPS-матрицей дарит чёткое и яркое изображение — удобство для глаз при любых задачах. Скорость и плавность обеспечивают 8 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 256 Гб: приложения запускаются моментально, а места хватит для рабочих файлов и любимых фото. Корпус из алюминия придаёт устройству статус солидного, современного гаджета. Надёжная защита данных — встроенный сканер отпечатка пальца. Операционная система Mac OS открывает доступ к эксклюзивному программному обеспечению Apple и обеспечивает максимальную производительность с фирменным процессором бренда. Версия Bluetooth v6.0 пригодится для беспроводных аксессуаров и передачи данных без ожидания.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Apple с диагональю экрана 13 дюймов станет отличным спутником для работы и творчества. Высокое разрешение 2408x1506 вкупе с IPS-матрицей дарит чёткое и яркое изображение — удобство для глаз при любых задачах. Скорость и плавность обеспечивают 8 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 256 Гб: приложения запускаются моментально, а места хватит для рабочих файлов и любимых фото. Корпус из алюминия придаёт устройству статус солидного, современного гаджета. Надёжная защита данных — встроенный сканер отпечатка пальца. Операционная система Mac OS открывает доступ к эксклюзивному программному обеспечению Apple и обеспечивает максимальную производительность с фирменным процессором бренда. Версия Bluetooth v6.0 пригодится для беспроводных аксессуаров и передачи данных без ожидания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS blue WiFi BT Cam (MHFF4X/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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