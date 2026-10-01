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Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742975
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
15
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.28

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A)

Apple создает технику для тех, кто ценит сочетание красоты и мощности. Экран 14,2 дюйма с разрешением 3024x1964 погружает в яркое и четкое изображение — идеален для творчества и работы с деталями. Лёгкий вес 1,6 кг и алюминиевый корпус делают ноутбук отличным компаньоном в дороге или офисе: он компактен, но ощущается по-настоящему премиально. Впечатляющие 24 Гб оперативной памяти и SSD на 1024 Гб позволяют держать под рукой всё необходимое и работать без пауз. Процессор от Apple с частотой 4 ГГц легко справится с любыми задачами. А сканер отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Развернуть
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
15
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple создает технику для тех, кто ценит сочетание красоты и мощности. Экран 14,2 дюйма с разрешением 3024x1964 погружает в яркое и четкое изображение — идеален для творчества и работы с деталями. Лёгкий вес 1,6 кг и алюминиевый корпус делают ноутбук отличным компаньоном в дороге или офисе: он компактен, но ощущается по-настоящему премиально. Впечатляющие 24 Гб оперативной памяти и SSD на 1024 Гб позволяют держать под рукой всё необходимое и работать без пауз. Процессор от Apple с частотой 4 ГГц легко справится с любыми задачами. А сканер отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MGDN4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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