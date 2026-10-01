Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFE4HN/A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 650 руб.
В наличии
Код товара: 742974
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFE4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Neo A18 Pro с SSD-накопителем на 512 ГБ оснащен установленной операционной системой macOS. Нейронный процессор Apple A18 Pro 6-Core и ОЗУ 8 ГБ не дают компьютеру зависать при запуске приложений для работы, учебы и общения. Модель дополнена пассивной системой охлаждения.
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Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Neo A18 Pro с SSD-накопителем на 512 ГБ оснащен установленной операционной системой macOS. Нейронный процессор Apple A18 Pro 6-Core и ОЗУ 8 ГБ не дают компьютеру зависать при запуске приложений для работы, учебы и общения. Модель дополнена пассивной системой охлаждения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для программирования, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFE4HN/A) - по цене 83650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFE4HN/A)