Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742971
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Neo A18 Pro с SSD-накопителем на 256 ГБ оснащен установленной операционной системой macOS. Нейронный процессор Apple A18 Pro 6-Core и ОЗУ 8 ГБ не дают компьютеру зависать при запуске приложений для работы, учебы и общения. Модель дополнена пассивной системой охлаждения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 72 340 руб.18085 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 72 740 руб.18185 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 72 980 руб.18245 руб. в СплитНоутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R0MH AMD Ryzen AI 5 330/16Gb...
-
В наличииЦена 73 940 руб.18485 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 74 640 руб.18660 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 74 820 руб.18705 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 77 430 руб.19358 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 79 320 руб.19830 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 79 320 руб.19830 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 79 320 руб.19830 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core...
-
В наличииЦена 80 130 руб.20033 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 80 840 руб.20210 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NV...
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Развернуть
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Neo A18 Pro с SSD-накопителем на 256 ГБ оснащен установленной операционной системой macOS. Нейронный процессор Apple A18 Pro 6-Core и ОЗУ 8 ГБ не дают компьютеру зависать при запуске приложений для работы, учебы и общения. Модель дополнена пассивной системой охлаждения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A)