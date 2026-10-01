Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1CX0002S(MW123))
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742970
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.36
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1CX0002S(MW123))
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 с диагональю 13.6" оснащён Retina-экраном с разрешением 2560?1664 и работает под управлением macOS. В устройстве установлен десятиядерный процессор Apple M4 с частотой 4 ГГц и интегрированный графический контроллер с поддержкой трассировки лучей. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенный SSD накопитель имеет ёмкость 256 ГБ.
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Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 с диагональю 13.6" оснащён Retina-экраном с разрешением 2560?1664 и работает под управлением macOS. В устройстве установлен десятиядерный процессор Apple M4 с частотой 4 ГГц и интегрированный графический контроллер с поддержкой трассировки лучей. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенный SSD накопитель имеет ёмкость 256 ГБ.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1CX0002S(MW123)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1CX0002S(MW123))