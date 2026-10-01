Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002)
Acer представляет ноутбук с большим 15,6-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1080 — отличный выбор для комфортной работы и отдыха, где важна детальная картинка. Внутри — мощные 16 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью без задержек. Хранилище на SSD объёмом 512 Гб обеспечит быстрый запуск программ и хранение внушительной коллекции файлов. Процессор AMD открывает хорошие возможности для продуктивной работы. На борту сразу два разъёма USB Type-C и USB 2.0 для быстрой связи с современными устройствами и аксессуарами. Ноутбук поставляется без ОС — можно выбрать ту платформу, которая подойдёт именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002)