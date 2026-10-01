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Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018)

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Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742967
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт•ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.99

Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018)

MSI представил мощный ноутбук с процессором Intel Core i9 — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы. Яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение, которое не утомляет глаза. 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачной работе и запуске ресурсоёмких приложений. SSD на 1 Тб позволит хранить всё необходимое без ограничений — от тяжёлых проектов до любимых фильмов. Современная Windows 11 Home делает управление простым и быстрым. Этот ноутбук MSI отлично подойдёт и для творческих задач, и для отдыха, когда важна максимальная производительность и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Развернуть
Модель процессора
13900H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт•ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представил мощный ноутбук с процессором Intel Core i9 — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы. Яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение, которое не утомляет глаза. 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачной работе и запуске ресурсоёмких приложений. SSD на 1 Тб позволит хранить всё необходимое без ограничений — от тяжёлых проектов до любимых фильмов. Современная Windows 11 Home делает управление простым и быстрым. Этот ноутбук MSI отлично подойдёт и для творческих задач, и для отдыха, когда важна максимальная производительность и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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