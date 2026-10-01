Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064)
MSI представляет мощный и быстрый ноутбук с экраном 15,6 дюйма, который подарит яркое и чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 и качественной IPS-матрице. Большой объём оперативной памяти — 16 Гб — позволяет работать с любыми программами и переключаться между задачами без промедлений. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносный запуск системы, быстрый доступ к файлам и надёжное хранение ваших данных. Сердцем этой модели стал современный процессор Intel Core i7, идеально подходящий для сложных задач, многозадачности и требовательных приложений. Операционная система Windows 11 Home предоставляет всё необходимое для работы, учёбы и развлечений прямо с первого включения.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064)